Brandbrief geht raus: So kämpft Donaueschingen ums Klinikum

Donaueschingens Räte stemmen sich gegen die drohende Klinikschließung. Sie fordern klare Bekenntnisse – bevor es endgültig zu spät ist.
Die Donaueschinger Gemeinderäte klammern sich an den letzten Strohhalm: Nachdem seit Monaten befürchtet wird, dass der Donaueschinger Klinikstandort über kurz oder lang geschlossen werden soll, haben die Gemeinderäte der fünf Fraktionen CDU, GUB, FDP, SPD und Grüne nun in der Gemeinderatssitzung am 23. September eine gemeinsame Resolution verabschiedet. Das ist ein letzter, verzweifelter Versuch, den Standort zu erhalten.