1 Schuttertal, hier der Ortsteil Schweighausen, soll laut einem Vorschlag der Wahlkreis-Kommission des Bundestags künftig zum Bundestagswahlkreis Schwarzwald-Baar gehören. Foto: Bildstein

Alle Bürgermeister des Alt-Landkreises Lahr fordern, dass Seelbach und Schuttertal Teil des Bundestagswahlkreises Emmendingen-Lahr bleiben. Sie unterschrieben einen Protestbrief der zwei Gemeinden, der auch an den Bundespräsidenten ging.















Link kopiert

Seelbach/Schuttertal - Auf der Internetseite des Bundestags tauchte am 16. Januar eine Pressemeldung auf, deren Inhalt auf den Rathäusern von Seelbach und Schuttertal für Verstimmung sorgte, gelinde gesagt. Es ging um den möglichen Neuzuschnitt der Wahlkreise 283 Emmendingen/Lahr sowie 286 Schwarzwald-Baar. Damit die beiden Wahlkreise bei der Bevölkerungs- zahl in etwa auf Augenhöhe bleiben, sollen mehrere Gemeinden des Kinzigtals sowie Seelbach und Schuttertal dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar zugeschlagen werden, so der Vorschlag der Wahlkreiskommission des Bundestags (unsere Redaktion berichtete exklusiv).

Der Austausch: In der Zwischenzeit haben die Bürgermeister Matthias Litterst (Schuttertal) und Thomas Schäfer (Seelbach) sich über den Fall mit ihren Amtskollegen im Altkreis Lahr ausgetauscht und sich ihre Unterstützung gesichert. Das Ergebnis: Ein gemeinsamer Brief an alle und jeden, die etwas in der Sache zu sagen haben, angefangen bei Bundeswahlleiterin Ruth Brand und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Ständige Wahlkommission des Bundestags ernennt.

Das Schreiben hat Litterst formuliert, spricht dabei aber auch für alle Bürgermeisterkollegen im Landkreis. Litterst und Schäfer gaben am Freitag außerdem dem SWR-Radio Interviews in der Sache, sprich der Protest nimmt Formen an. Der Beitrag soll laut SWR am heutigen Samstag in den SWR 4-Nachrichten zwischen 7.30 und 12.30 Uhr mehrfach gesendet werden.

Die Kritik: Der Schuttertäler Rathauschef moniert in dem Schreiben die mangelhafte Informationspolitik – mit dem Hinweis, dass er erst durch einen Anruf der Lahrer Zeitung ins Bild gesetzt wurde, dass seine Gemeinde den Bundestagswahlkreis wechseln soll. "Über eine Tageszeitung, nicht über die zuständige Wahlkreiskommission, erfuhren wir erstmals ›offiziell‹ über diese Gedanken", stellt Litterst kritisch fest. Er habe zwar Verständnis, dass beim Bundestag, als eines der größten Parlamente der Welt, Strukturen angepasst werden müssten. "Doch bevor regionale und historisch gewachsene Strukturen mit einem Federstrich auf der Landkarte verändert – um nicht zu sagen zerstört – werden, ist es unerlässlich, dass sich die Wahlkreiskommission mit eben diesen Strukturen beschäftigt und hierzu auch die potenziell betroffenen Gemeinden, sprich die Bürgermeister, hört", so Litterst. Aber nichts dergleichen sei geschehen.

Die Argumente: Die Gemeinden Schuttertal und Seelbach gehörten vor der Kreisreform dem Landkreis Lahr an, der dann 1973 im neu gebildeten Ortenaukreis aufging, erinnert Litterst. Das Schuttertal sei seit jeher in diese Raumschaft eingebettet, früher im Altlandkreis Lahr und nun eben in der südlichen Ortenau. "Insbesondere zur Stadt Lahr, deren beide Stadtteile Kuhbach und Reichenbach geographisch ebenfalls zum Schuttertal gehören, bestehen sehr enge historisch gewachsene Beziehungen in vielerlei Hinsicht", betont Litterst. Viele Einwohner würden in Lahr arbeiten und täglich dorthin pendeln.

"Unsere Schülerinnen und Schüler besuchen die Gymnasien in Lahr und erreichen diese mit dem Bus, sodass nicht nur beim Individual-, sondern auch beim ÖPNV verknüpfte Interessen zwischen Lahr als Mittelzentrum und dem Schuttertal existieren", ergänzt Schuttertals Rathauschef. Außerdem arbeite man seit Jahrzehnten erfolgreich im Abwasserverband Raumschaft Lahr mit einem gemeinsamen Klärwerk, mit dem interkommunalen Gewerbegebiet IGP Raum Lahr und im Bereich Tourismus zusammen.

So sei kürzlich auf der CMT-Messe Stuttgart die Nachzertifizierung des Geroldsecker Qualitätswegs verliehen worden. Der rund 35 Kilometer lange Rundweg sei 2013 von Lahr und Seelbach in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schwarzwaldvereinen eingerichtet worden, hebt Litterst hervor. Erst im vergangenen Jahr sei außerdem zwischen den Schuttertäler Ortsteilen Dörlinbach und Schweighausen mit dem neugebauten Radweg die letzte Lücke einer nun durchgehenden Radwegstrecke von Lahr bis nach Schweighausen geschlossen worden. Darüber hinaus sei die Gemeinde Seelbach noch Mitglied des Mobilitätsnetzwerks Ortenau.

Die Nähe zu Lahr: "Insbesondere die ärztliche Versorgung und die aktuelle Diskussion um den Klinikstandort Lahr, dessen Wegfall für das Schuttertal verheerende Folgen hätte, zeigen, wie wichtig die Beziehung Schuttertal-Lahr ist und unterstreichen, dass zwischen dem Schuttertal und Lahr eine signifikante infrastrukturelle Abhängigkeit besteht", stellt der Bürgermeister klar. "Die Große Kreisstadt Lahr in unmittelbarer Nähe ist für die Schuttertal-Gemeinden der Bezugspunkt in der Raumschaft", bringt Litterst die gesammelten Argumente auf den Punkt. Dagegen liege im Wahlkreis Schwarzwald-Baar die nächste Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen 70 Kilometer entfernt. Man habe aber auch enge Beziehungen zu Ettenheim, insbesondere durch den gemeinsamen Windpark "Südliche Ortenau".

Die politische Landschaft: Wäre die Vergrößerung des Wahlkreises Schwarzwald-Baar das Kinzigtal weiter hinab, nach Hausach beginnend bis nach Fischerbach für Litterst zumindest geographisch noch nachvollziehbar, so seien das Kinzigtal und das Schuttertal dagegen topographisch gänzlich voneinander getrennt. Das Elztal grenze mit Elzach und Simonswald an den Schwarzwald-Baar-Kreis an, während zwischen dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Schuttertal weder geografisch noch politisch irgendein Zusammenhang bestehe, moniert er.

Hintergrund ist die von der Wahlkreis-Kommission genannte, aber wohl nur nachrangige Option, die dem Landkreis Emmendingen zugehörigen Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau, Sexau, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal aus dem Wahlkreis 283 dem Wahlkreis 286 und von dort die dem Landkreis Ortenaukreis zugehörigen Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach und Wolfach dem Wahlkreis 283 zuzuordnen. Würde das so umgesetzt, könnten Seelbach und Schuttertal im Bundestagswahlkreis mit Lahr bleiben, aber der Landkreis Emmendingen würde Nachteile erleiden.

Die Konsequenzen: "Hinsichtlich der politischen Vertretung im Bund entzweit der priorisierte Vorschlag die in vielerlei Hinsicht gewachsene Raumschaft Südliche Ortenau mit ihrem Mittelzentrum Lahr", stellt Litterst fest. "Das gesamte Schuttertal mit den Gemeinden Seelbach und Schuttertal würde bundespolitisch abgeschnitten aus der südlichen Ortenau." Seit Jahrzehnten werde diese Raumschaft mit ihren zum größten Teil gemeinsamen Interessen außerdem durch gemeinsame Abgeordnete in Berlin vertreten. Das müsse unbedingt so bleiben, fordert Litterst.

Denn letztlich würden sich die Wähler am ehesten noch mit einem Abgeordneten aus ihrer Region identifizieren und deshalb zur Wahl gehen. "Ein geographisch künstlich zusammengezimmerter Wahlkreis mit zwei Regionen, die schon topographisch völlig voneinander getrennt sind, dürfte dieser Identifikation wohl kaum zuträglich sein", betont er.

Die Unterzeichner: Unterschrieben worden ist der Brief von allen Rathauschefs im Alt-Landkreis, an der Spitze Matthias Litterst (Schuttertal) und Thomas Schäfer (Seelbach), außerdem von Markus Ibert (Lahr), Dietmar Benz (Mahlberg), Matthias Gutbrod (Kippenheim), Marco Gutmann (Schwanau), Andreas Heck (Hohberg), Kai-Achim Klare (Rust), Bruno Metz (Ettenheim), Jochen Paleit (Kappel-Grafenhausen), Alexander Schröder (Meißenheim) und Tobias Uhrich (Neuried).

Die Adressaten: Der Brief der Bürgermeister geht an Bundeswahlleiterin Ruth Brand, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Innenminister Thomas Strobl, Baden-Württembergs Kultusministerin Marion Gentges, Staatssekretärin Sandra Boser, die Bundestagsabgeordneten Yannick Bury und Johannes Fechner, außerdem an die Generalsekretäre und Landesvorsitzenden von CDU, SPD, FDP und Grünen in Baden-Württemberg sowie an die Medien.