Brandbrief aus Oberkirch: OB Gregor Bühler übt scharfe Kritik wegen Multi-Millionen-Defizit

1 Oberbürgermeister Gregor Bühler sieht auf seine Stadt durch eine Erhöhung der Kreisumlage Mehrkosten im Bereich von 1,5 bis 2,1 Millionen Euro zukommen. Foto: /Bildstein

Oberkirchs OB Gregor Bühler hat einen Brandbrief an Landrat Frank Scherer, dessen designierten Nachfolger und die Kreisräte verfasst. Er wirft Kreis und Klinikum vor, die Kontrolle über die Finanzen verloren zu haben – und stellt die Agenda 2030 in Frage.









Link kopiert



„Es kann der Eindruck entstehen, dass sich der Landkreis aktuell in einem finanzwirtschaftlichen Blindflug befindet, der auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen wird“, schreibt Oberkirchs Rathauschef Gregor Bühler in seinem offenen Brief, der am Montagabend auch unserer Redaktion zuging. „Wenn die Finanzlage des Kreises dermaßen prekär ist, muss jedem Verantwortlichen einleuchten, dass ein ‚Weiter-so‘ keine Lösung ist.“