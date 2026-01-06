Brandanschlag: Längster Stromausfall in Berlin nach Brandanschlag

Temperaturen deutlich unter null Grad, Schneefall. Der tagelange Stromausfall im Berliner Südwesten wird für die Menschen zunehmend zur Herausforderung.
Berlin - Berlin erlebt den längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte. Viele Tausende Menschen müssen ohne Strom und Wärme in dunklen und kalten Wohnungen oder in Ausweichquartieren ausharren. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und der Geschäftsführer der landeseigenen Gesellschaft Berlin Stromnetz, Bernhard Büllmann, versicherten ihnen, dass sie bis Donnerstag wieder mit Strom versorgt werden.