Brandanschlag in Berlin: „Vulkangruppen“ für zahlreiche Anschläge verantwortlich

Seit 2011 häufen sich Brandanschläge auf Strom- und Datenleitungen in Berlin. Wer sind die sogenannten „Vulkangruppen“?
– Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Teilen Berlins stehen wieder linksextremistische Täter und besonders die entsprechenden „Vulkangruppen“ im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Ermittlungen der Polizei. Sie sollen seit 2011 vor allem in Berlin und Brandenburg immer wieder Brandanschläge auf wichtige Punkte der öffentlichen Infrastruktur begangen haben, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt. Mehrfach sei es dadurch „zum Ausfall von Strom und Telekommunikation sowie zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr“ gekommen.