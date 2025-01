1 Die Feuerwehr hat diese beiden Kanarienvögel aus einer Wohnung in Villingen gerettet. Foto: Marc Eich

Rettungskräfte haben am Mittwochmittag einen Senior und seine Vögel aus einer verrauchten Wohnung in Villingen gerettet. Nachbarn hatten zuvor den Notruf gewählt.









Link kopiert



Nachbarn haben am Mittwochmittag möglicherweise Schlimmeres verhindert. Sie hatte einen ausgelösten Rauchwarnmelder und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Wöschhalde in Villingen bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt.