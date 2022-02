Ein angeblich ungefährliches Chemie-Experiment in einer Schule hat in Villingen-Schwenningen einen Feuerwehreinsatz zur Folge gehabt. Ein Chemielehrer habe einen Versuch mit Kupferoxid und Zink durchgeführt, als es am Mittwoch plötzlich stark geraucht habe, sagte ein Polizeisprecher.