4 Die Feuerwehr musste am Montagmorgen zur Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen ausrücken. Foto: Marc Eich

Mysteriöser Rauch, welcher aus dem Dach der Seniorenresidenz am Kaiserring drang, rief am Montagmorgen die Feuerwehr in Villingen auf den Plan. Nach der Erkundung war klar, dass für die Einrichtung keine Gefahr bestand.









Eine gewisse Anspannung schwingt immer mit, wenn die Feuerwehr ausgerechnet zu einer Seniorenresidenz wegen eines Brandalarms gerufen wird – so auch am Montag gegen 9.15 Uhr. Passanten hatten an der Einrichtung am Kaiserring eine Rauchentwicklung gemeldet und in dem betroffenen Bereich schwarze Ziegeln bemerkt.