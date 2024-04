Was den Melder bei Kern-Liebers ausgelöst hat

Brandalarm in Schramberg-Sulgen

1 Die Feuerwehr rückte zu Kern-Liebers ins Sulgener Industriegebiet aus. Foto: Wegner

Zu einem Brandmeldealarm ist die Feuerwehr am Donnerstag kurz vor 11 Uhr nach Schramberg-Sulgen ausgerückt.









Bei der Firma Kern-Liebers in Schramberg Sulgen hat am Donnerstag ein Brandmelder ausgelöst und dabei automatisch die Feuerwehr zum Firmensitz in die Kurt-Steim-Straße alarmiert.