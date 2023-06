Unbekannte, so erzählen Zeugen vor Ort, hätten in der Herrentoilette des Gebäudes eine glimmende Zigarette in den Papierkorb geworfen. Durch diesen Brand war dann Rauch in den Keller der Villa Junghans im Schramberger Stadtpark gezogen, der den Rauchmelder ausgelöst hatte.

Rauch zieht in den Keller

Dieser Rauch war dann wohl auch in den Keller gezogen und hatte dort den Brandmelder ausgelöst, hieß es vor Ort.

Aus der öffentlichen Herrentoilette war Rauch in das Gebäude gezogen. Foto: Wegner

Die Feuerwehr Schramberg konnte nach ihrem Anrücken schnell Entwarnung geben – wirklichen Schaden hat es glücklicherweise nicht gegeben. Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte den Abfallsack mit Inhalt zur weiteren Überprüfung sicher.

Wache wegen Stadtfest

Auf die erfreute Feststellung von Anwohnern, dass die Feuerwehr sehr schnell vor Ort gewesen sei, merkte Stadtbrandmeister Claus Dierberger an, dass dadurch, dass es wegen des Schramberger Stadtfests eine Einsatzwache einiger Feuerwehrangehöriger im Gerätehaus gebe, dies noch schneller möglich gewesen sei, als dann, wenn die Wehrleute erst selbst zum Ausrückeort anfahren müssten.

Nur wenig Platz gibts auf beiden Seiten für die Feuerwehrfahrzeuge im Bauernhofweg. Foto: Wegner

Die Anfahrt der Feuerwehr zur Villa Junghans erfolgte über den Bauernhofweg. Dort ging es eng zu – allerdings gewohnt eng für die Feuerwehr.

Noch ist unklar, ob es sich bei dem Feuerchen um Vorsatz oder Fahrlässigkeit handeln könnte.