Brandalarm in Rottweil: Feuerwehr rückt zum Alten Spital aus

3 Gegen 13.30 rückten die Feuerwehrfahrzeuge an. Foto: Zerm

Qualm in einer Küche löste im Alten Spital in Rottweil am Mittwoch die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an.









Martinshorn und Blaulicht; Aufregung am Mittwochnachmittag in der Rottweiler Innenstadt. Fahrzeug um Fahrzeug der Feuerwehr rückte zum Alten Spital an, das derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Die Brandmeldeanlage hatte im dritten Obergeschoss ausgelöst. Schon wenige Minuten nach dem Brandalarm um 13.30 Uhr war die Hauptstraße teilweise gesperrt, und die Einsatzkräfte rückten ins Gebäude vor, um die Ursache für den Brandalarm zu ergründen. Vor Ort: 20 Feuerwehrleute und fünf Fahrzeuge sowie ein Fahrzeug des DRK und die Polizei, die die Zufahrt vom Friedrichsplatz aus vorübergehend absperrte.