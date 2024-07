Feuerwehr rückt in die Innenstadt aus – Gebäude evakuiert

Brandalarm in Rottweil

1 Die Feuerwehr ist mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort. Foto: Otto

Zu einem Brandalarm in der Hauptstraße wurde die Feuerwehr Rottweil kurz vor 17 Uhr alarmiert.









Jede Menge Blaulicht am Donnerstag zur feierabendlichen „Rush hour“ in der Innenstadt: Die Feuerwehr war in der unteren Hauptstraße im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.