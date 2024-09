Brandalarm in Rottenburg : Zehn und fünf Jahre alte Kinder alleine in Wohnung

Zehn und fünf Jahre alte Kinder alleine in Wohnung

Brandalarm in Rottenburg

1 Die Feuerwehr rückte in Rottenburg aus. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Nachdem ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Rottenburger Graf-Wolfegg-Straße Alarm geschlagen hat, ist das Jugendamt eingeschaltet geworden. Der Grund: Zwei Kinder hatten sich alleine in der Wohnung aufgehalten.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, löste gegen 18.55 Uhr der Rauchmelder in der Wohnung der Familie aus. Vor Ort trafen Polizei und Feuerwehr auf ein zehn Jahre altes Mädchen und ihren fünfjährigen Bruder, die sich alleine in der Wohnung aufhielten. Beide konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.