30 Feuerwehrleute rücken am Abend zu Heckler&Koch aus

Brandalarm in Oberndorf

1 Die Feuerwehr wurde zu Heckler&Koch alarmiert. (Archiv) Foto: von Dewitz

Beim Waffenhersteller Heckler&Koch in Oberndorf wurde am Mittwochabend Brandalarm ausgelöst.









Link kopiert



In dem Unternehmen auf dem Lindenhof hat am Mittwochabend ein Rauchmelder angeschlagen, was zu einem Brandalarm geführt hat. Die Feuerwehr Oberndorf rückte mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann aus und übernahm vor Ort unter der Einsatzleitung von Daniel Pineda die Erkundung nach dem Brandherd.