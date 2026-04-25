Brandalarm Haigerloch: Feuerwehr rückt nach Bad Imnau aus

Zu einem Brand in Bad Imnau rückte am Samstag zur Mittagszeit die Haigerloch Feuerwehr aus. Ein Rauchmelder hat möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Was auf der Leitstelle als Kellerbrand in der Quellenstraße gemeldet war, entpuppte sich nach Angaben von Gesamtfeuerwehrkommandant Patrick Kornwachs am Einsatzort im Endeffekt als Brand von Kunststoffteilen, die sich im Erdgeschoss untergebrachten Küchenbereich des Gebäudes befanden. Das betroffene Haus befindet sich sozusagen im Hinterhof eines direkt an der Quellenstraße liegenden Gebäudes, ist jedoch über ein kurzes Wegstück gut zugänglich.

Als sich Feuer, Hitze und Rauch entwickelten schlug sofort der Rauchmelder an und machte somit die drei Personen, die sich im Obergeschoss des Gebäudes befanden aufmerksam. Sie setzten dann auch gleich einen Notruf bei der Leitstelle in Balingen ab.

In einem hinterliegenden Gebäude in der Quellenstraße gerieten Kunststoffteile in Brand. Die Feuerwehr hatte die Sache schnell im Griff. Foto: Thomas Kost

Als erste Feuerwehreinheit war die Abteilung Bad Imnau vor Ort. Ihr Gerätehaus liegt auf der anderen Straßenseite. Unterstützung bekam sie schließlich vom Löschzug Haigerloch mit dem Drehleiterfahrzeug, wobei hier die Feuerwehrabteilung aus Stetten ersatzweise für die Feuerwehrabteilung Kernstadt einsprang - deren Einsatzfahrzeug befindet sich derzeit in der Werkstatt. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute vor Ort.

Bewohner bleiben unversehrt

Das Brandgut wurde aus dem Gebäude gebracht und alle Stockwerke des Hauses durchlüftet und auf etwaige Glutnester kontrolliert, dann war die Lage auch schon unter Kontrolle. Die drei Bewohner wurden vor Ort vom DRK ambulant versorgt, sie mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiters Maximilian Müller waren drei Einsatzkräfte des DRK Haigerloch und zwei ehrenamtliche Helfer des DRK Balingen mit ihrem Einsatzwagen.

Die Hausbewohner konnten nach Abschluss des etwa einstündigen Einsatzes wieder ins Gebäude zurückkehren. Über die Schadenshöhe konnte die ebenfalls alarmierte Polizei am Samstag noch keine Angaben machen.