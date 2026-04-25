Brandalarm Haigerloch: Feuerwehr rückt nach Bad Imnau aus

Zu einem Brand in Bad Imnau rückte am Samstag zur Mittagszeit die Haigerloch Feuerwehr aus. Ein Rauchmelder hat möglicherweise Schlimmeres verhindert.
Was auf der Leitstelle als Kellerbrand in der Quellenstraße gemeldet war, entpuppte sich nach Angaben von Gesamtfeuerwehrkommandant Patrick Kornwachs am Einsatzort im Endeffekt als Brand von Kunststoffteilen, die sich im Erdgeschoss untergebrachten Küchenbereich des Gebäudes befanden. Das betroffene Haus befindet sich sozusagen im Hinterhof eines direkt an der Quellenstraße liegenden Gebäudes, ist jedoch über ein kurzes Wegstück gut zugänglich.