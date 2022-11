Rottweiler Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

1 Der Brandalarm in Rottweil-Bühlingen stellte sich als Fehlalarm heraus. Foto: © Karl-Heinz H - stock.adobe.com.jpg

Mit vier Fahrzeugen und 15 Mann ist die Rottweiler Feuerwehr zu einem Brandalarm in Bühlingen angerückt. Glücklicherweise handelte es sich dabei nur um einen Fehlalarm.















Rottweil-Bühlingen - Ein ausgelöster Brandalarm bei einem Kabelhersteller in der Straße Unterdorf hat sich am späten Montagnachmittag als Fehlalarm herausgestellt. Nach Meldungseingang rückte die Feuerwehr Rottweil mit vier Fahrzeugen und 15 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass ein solcher nicht vorlag. Eine geöffnete Tür im Bereich der Produktionsstätte der Firma hatte dazu geführt, dass bei der Produktion aufsteigende Dämpfe an den Brandmelder gelangten und diesen auslösten.