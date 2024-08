4 Zu einem Einsatz rücken die Einsatzkräfte der Feuerwehr Furtwangen am Sonntagnachmittag zum Unternehmen Ganter Norm aus. Dort ist ein Paneel einer PV-Anlage in Brand geraten. Foto: Roland Sprich

Ein Brandalarm hat am Sonntag ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Einsatzkräfte aller Furtwanger Abteilungen eilten zum Unternehmen Ganter Norm. Dort zeigte sich: Der Grund für den Einsatz war ein anderer als zunächst angenommen.









Zahlreiche Einsatzkräfte eilten am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in Furtwangen. Gemeldet wurde ein Dachstuhlbrand an einem Gebäude. Der wirkliche Einsatzgrund war jedoch ein ganz anderer.