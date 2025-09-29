Brand zerstört Einsatzfahrzeug: DRK muss Ersatz beschaffen – und bittet um Hilfe

Normalerweise setzen sich die Aktiven der Ortsgruppe St. Georgen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für andere ein – nun brauchen sie nach dem Brand eines Einsatzfahrzeugs selbst Hilfe.
Die Nacht vom 27. auf den 28. Juli war für den Ortsverein St. Georgen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine schicksalhafte. Gegen 3 Uhr morgens wurde ein Hausnotruf ausgelöst – doch beim Blick in den Krankentransportwagen, der für den Einsatz genutzt werden sollte, folgte der Schreck: Aus der Fahrerkabine drang dichter Rauch; durch einen Schmorbrand wurde das Auto schwer im Mitleidenschaft gezogen, berichtet Bereitschaftsleiter Alexander Harter.