Brand zerstört Einsatzfahrzeug: DRK muss Ersatz beschaffen – und bittet um Hilfe

Normalerweise setzen sich die Aktiven der Ortsgruppe St. Georgen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für andere ein – nun brauchen sie nach dem Brand eines Einsatzfahrzeugs selbst Hilfe.

Die Nacht vom 27. auf den 28. Juli war für den Ortsverein St. Georgen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine schicksalhafte. Gegen 3 Uhr morgens wurde ein Hausnotruf ausgelöst – doch beim Blick in den Krankentransportwagen, der für den Einsatz genutzt werden sollte, folgte der Schreck: Aus der Fahrerkabine drang dichter Rauch; durch einen Schmorbrand wurde das Auto schwer im Mitleidenschaft gezogen, berichtet Bereitschaftsleiter Alexander Harter.

Wie sich mittlerweile herausstellte, hatte wohl ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Was genau der Grund für die Misere war, habe auch ein Gutachter nicht feststellen können, erklärt Harter. Erfreulich aus Sicht des DRK-Ortsvereins: „Eine Gefahr für uns oder andere bestand zum Glück nicht.“

Auch dass das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus eines DRK-Mitglieds abgestellt war, sei ein glücklicher Umstand gewesen. Wäre es in der Garage beim DRK-Heim geparkt gewesen, wären möglicherweise noch weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der Krankentransportwagen war nach dem Brand nicht mehr zu retten. Ein Restwertkäufer holt ihn ab. Foto: Alexander Harter

Deutlich weniger erfreulich: Der Krankentransportwagen war nicht mehr zu retten – wirtschaftlicher Totalschaden, wie Harter erklärt. Mittlerweile haben Helfer des Ortsvereins alles, was noch zu gebrauchen war, aus dem Auto ausgebaut und ausgeräumt – und ein Restwertkäufer holte das Fahrzeug ab.

Im Innenraum hat der Schmorbrand deutliche Spuren hinterlassen. Foto: Alexander Harter

Für das Rote Kreuz ein herber Verlust – statt drei Einsatzfahrzeugen stehen derzeit nur noch zwei zur Verfügung, berichtet Willi Hils, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins. Zwar habe man in der Zwischenzeit intern die Fahrzeugnutzung umstrukturiert, um Hausnotruf-Einsätze auch weiterhin bedienen zu können, erklärt Harter.

Die Scheiben der Fahrerkabine zeigen, wie verrußt der Innenraum des Krankentransportwagens nach dem Brand ist. Foto: Alexander Harter

Dennoch ist auch Sicht des DRK-Ortsvereins klar: Ersatz muss her. Zumal der Krankentransportwagen dadurch, dass er auch noch für Hausnotruf-Einsätze genutzt wurde, eine wichtige Doppelrolle erfüllte. Vor sechs Jahren hatte der Ortsverein das Fahrzeug gekauft – schon damals als Gebrauchtwagen.

Eine größere Investition

„So schnell wie möglich“, betont Harter, soll daher ein Ersatzfahrzeug beschafft werden. Zusammen mit Hils und Ortsvereins-Vorsitzendem Boris Burcza hofft der Bereitschaftsleiter, dass der neue Krankentransportwagen bis Ende des Jahres in St. Georgen in Dient gestellt werden kann.

Einziges Problem dabei: Ein neuer Krankentransportwagen ist alles andere als erschwinglich – mit 200 000 bis 300 000 Euro müsse man bei einem Neuwagen, die Ausrüstung miteinbezogen, rechnen.

Gebrauchtwagen im Auge

Selbst das gebrauchte Fahrzeug, auf das der St. Georgener Ortsverein ein Auge geworfen hat, wird noch eine ganze Stange Geld kosten – und das muss der Ortsverein aus eigener Kraft aufbringen. „Zuschüsse bekommen wir keine“, sagt Hils. Um die Eigenmittel des Ortsvereins aus Rücklagen aufzustocken, hoffen die Rotkreuzler deshalb auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Sie haben eine Spendenaktion für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs gestartet.

Unterstützung gefragt

Spenden

Wer den DRK-Ortsverein St. Georgen bei der Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs unterstützen möchte, kann eine Spende an eines der beiden Konten des Ortsvereins tätigen. Konto Sparkasse: IBAN DE86 6945 0065 0009 2659 44. Konto Volksbank: IBAN DE88 6649 0000 0030 5820 04.