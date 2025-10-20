Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehren im Kreis sollen Spezialausrüstung bekommen

Im Auftrag des Landkreises hat die auf Sicherheitsberatung spezialisierte Firma Lülf+ dafür ein Sondereinsatzmittel-Konzept (SEMK) entwickelt, welches vor dem Hintergrund einer Risikoanalyse die Spezialausstattung für besondere Einsatzlagen festlegt. Dieses im April erstmals vorgelegte umfangreiche Konzept wurde mittlerweile überarbeitet und mit einer Investitionsplanung für die kommenden sechs Jahre praktikabler gestaltet. Dem Kreisverwaltungsausschuss wurde nun die Neuplanung vorgestellt.

Synergien mit den Kommunen prüfen Oberstes Ziel bei diesen vom Landkreis getätigten Investitionen ist es, Synergien mit den Kommunen zu prüfen, um den Aufbau von Doppelvorhaltungen zu vermeiden. Durch gemeinsame Beschaffungen werde eine faire Kostenverteilung angestrebt, heißt es weiter. Erste Abfragen bei den Städten und Gemeinden hätten stattgefunden, erklärte Cornelia Wülbeck, Leiterin des Dezernats für Recht, Ordnung und Gesundheit.

Zentrales Lagerkonzept angedacht

Die im SEMK vorgeschlagene Spezialausrüstung jedoch kann auf Dauer nicht flächendeckend bei den örtlichen Feuerwehren oder Hilfsorganisationen untergebracht werden, weshalb auch für die Unterbringung, Wartung und Bewirtschaftung ein Konzept erfordert. Ein solches Lagerkonzept soll im kommenden Jahr erstellt werden.

Um die Führungsstrukturen im Bevölkerungsschutz des Landkreises zu stärken, ist zudem vorgesehen, die Funktion der stellvertretenden Kreisbrandmeister künftig in einem rollierenden Dienstsystem zu organisieren.

Für die wechselnden Stellvertreter des Kreisbrandmeisters soll deshalb im kommenden Jahr ein Kommandowagen für 85 000 Euro angeschafft werden. Erwartet wird hierfür eine Fachförderung in Höhe von 17 000 Euro.

Für großflächige Ereignisse mit vielen Einsatzstellen gleichzeitig wiederum braucht es eine digitale Schnittstelle zum Einsatzleitsystem (20 000 Euro). Weiter investiert werden soll in den kommenden beiden Jahren zudem in den Ausbau und die Ausbildung des Führungsstabs (60 000 Euro).

Zentral durch den Landkreis geplant werden soll die Anschaffung von vier Rollcontainern mit Doppelkammerschläuchen für etwa 70 000 Euro. Das System dient dem Hochwasserschutz, aber auch der Löschwasserrückhaltung. Es wird zu 50 Prozent bezuschusst. Eine Vorhaltung durch jede einzelne Kommune wäre unwirtschaftlich, wurde mitgeteilt.

50 Personen schnell unterbringen können

Dies gilt auch für die Ausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung (72 000 Euro). Die steigende Gefahr von Waldbränden erfordert dem SEMK zufolge eine zweite Spezialausstattung analog zu jener der Freiwilligen Feuerwehr Maulburg. Auch diese Anschaffung ist für die Überlandhilfe gedacht. Die Investitionskosten sind zu 50 Prozent durch Fördermittel gedeckt.

Des Weiteren soll die schnelle Unterbringung von bis zu 50 Personen sichergestellt werden, beispielsweise bei Unfällen oder Bränden, aber auch für Mitglieder des Verwaltungs- und Führungsstabs bei längeren Einsätzen. Die Investitionskosten hierfür belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Hierzu kam die Frage auf, ob kreiseigene Flächen für eine Unterbringung zur Verfügung stehen oder ob diese erst gebaut beziehungsweise angemietet werden müssten.

Ob auch die neuen Risikolagen bei dem Konzept mit bedacht worden seien, wollten sowohl Gudrun Heute-Bluhm (CDU) als auch Klaus Eberhardt (SPD) wissen. Wülbeck verwies darauf, dass die einzelnen Katastrophenlagen, also etwa ein Blackout oder Probleme bei der Wasserversorgung, in ihrer Bewältigung erst einmal unabhängig von der Ursache seien. Sie hielt es deshalb für sinnvoll, den Fokus auf die Kernaufgaben zu richten. Was die zivile Verteidigung angehe, befinde man sich in Wartestellung. Um in diesem Bereich tätig werden zu können, brauche es klare Ansagen.

Allgemein wurde die Planung als nachvollziehbar, gut und wichtig anerkannt. Der Landkreis werde bei den großen Investitionen in den Katastrophenschutz nicht allein gelassen, versicherte Wülbeck abschließend.