Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehren im Kreis sollen Spezialausrüstung bekommen

Die Feuerwehr soll für den Brand- und Katastrophenschutz besser ausgestattet werden.
Im Auftrag des Landkreises hat die auf Sicherheitsberatung spezialisierte Firma Lülf+ dafür ein Sondereinsatzmittel-Konzept (SEMK) entwickelt, welches vor dem Hintergrund einer Risikoanalyse die Spezialausstattung für besondere Einsatzlagen festlegt. Dieses im April erstmals vorgelegte umfangreiche Konzept wurde mittlerweile überarbeitet und mit einer Investitionsplanung für die kommenden sechs Jahre praktikabler gestaltet. Dem Kreisverwaltungsausschuss wurde nun die Neuplanung vorgestellt.