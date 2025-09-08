Brand: Norwegen: Mindestens drei Tote nach Brand in Einfamilienhaus

1 Nach einem Brand in einem Haus sind drei Frauen tot aufgefunden worden. Foto: Geir Olsen/NTB/dpa Am frühen Morgen geht bei der Polizei im norwegischen Hamar ein Notruf ein: Es brennt in einem Einfamilienhaus. Drei junge Frauen konnten nur noch tot geborgen werden. Eine Vierte wird noch vermisst.







Hamar - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norwegen sind drei junge Frauen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im norwegischen Hamar der Nachrichtenagentur NTB mit. Die Opfer waren den Angaben zufolge 18 und 19 Jahre alt. Demnach werde eine vierte Frau im gleichen Alter weiterhin vermisst.