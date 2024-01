Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurde die Gesamtfeuerwehr Zimmern zu einem Brand in einem Gebäude alarmiert. Doch diesmal endete der Einsatz für die Wehr und die Bewohner des Haues glimpflich.

Der zunächst gemeldete Saunabrand in einem Wohnhaus in der Hansjakobstraße entpuppte sich als Brand im Keller. Unter Atemschutz gelangten die Rettungskräfte über einen Nebeneingang in den Keller des Gebäudes und konnten das Feuer zügig löschen und so das Gebäude vor einer starken Verrauchung schützen, teilte Kreispressesprecher Sven Haberer mit. „Im Nachgang wurde das Gebäude noch belüftet“, so Haberer. Ein Bewohner des Hauses wurde zunächst in die Obhut des Rettungsdienstes begeben, der aber schnell Entwarnung gab.

In Obhut des Rettungsdienstes

Mit im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz sowie die Drehleiter der Feuerwehr Rottweil. Vor Ort war neben dem Zimmerner Gesamtkommandanten Frank Scherfer der stellvertretende Kreisbrandmeister und Stadtbrandmeister von Rottweil, Frank Müller.