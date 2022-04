2 Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Waldstück bei Neufra ausrücken. Foto: Kupferschmidt

Zu einem kleineren Feuer in einem Waldstück zwischen Rottweil und Neufra musste am Donnerstag die Feuerwehr ausrücken. Der Brand konnte dank des frühzeitigen Entdeckens zweier Spaziergänger schnell unter Kontrolle gebracht werden.















Rottweil - Zwei ältere Spaziergängerinnen entdeckten am Donnerstagnachmittag einen kleineren Brand im Wald zwischen Rottweil und der Ortschaft Neufra. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr. Mit zwei Löschfahrzeugen rückten insgesamt zwölf Einsatzkräfte aus.

Feuer hätte sich weiter ausbreiten können

Die beiden älteren Damen hatten das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht, als die Einsatzkräfte eintrafen, sodass diese vor Ort nur noch nachlöschen mussten. "Insgesamt war ein Waldstück von circa acht bis zehn Quadratmetern betroffen", sagt Frank Müller, Kommandant der Feuerwehr Rottweil. "Zum Glück haben es die beiden gemeldet, sonst hätte sich das Feuer weiter ausbreiten können." Besonders bei den trockenen Bodenverhältnissen hätte das eine Gefahr darstellen können.

Zigarettenkippe könnte Brandursache sein

Müller: "Wenn man einen Brand entdeckt, sollte man in jedem Fall die Feuerwehr rufen." Viele würden denken, so ein Feuer gehe von selber aus, wenn sie eines entdecken. "Das geht es in den meisten Fällen aber nicht", so Müller. Die beiden Damen hätten "sehr vorbildlich gehandelt".

Aber was ist die Ursache für das Feuer? Das sei noch unklar, so der Oberkommandant. Denkbar sei eine liegen gelassene Zigarettenkippe. Dass eine Selbstentzündung durch eine Glasscherbe stattfinden könne, das sei ein "Märchen".