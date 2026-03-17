Brand in Wachendorf: 92-Jährige verliert bei Feuer alles – Enkel startet Hilfsaktion

Bei einem verheerenden Feuer am 3. März 2026 brannte das Haus von Isolde Ardigó (92) in Starzach völlig aus - sie verlor alles. Wie Ihr Enkel jetzt versucht, der alten Dame zu helfen.
Es war ein zerstörerisches Feuer mit schwarzen Rauchwolken und Flammen, die aus dem Dach des Gebäudes schossen. Der Brand des alten Bauernhauses am Dienstagnachmittag, 3. März 2026, zog viele Schaulustige an, die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die 92-jährige Isolde Ardigò verlor dabei alles: ihr gesamtes Hab und Gut und auch das Zuhause, in dem sie ihr ganzes Leben gelebt hatte.