Brand in Wachendorf: 92-Jährige verliert bei Feuer alles – Enkel startet Hilfsaktion

Bei einem verheerenden Feuer am 3. März 2026 brannte das Haus von Isolde Ardigó (92) in Starzach völlig aus - sie verlor alles. Wie Ihr Enkel jetzt versucht, der alten Dame zu helfen.

Es war ein zerstörerisches Feuer mit schwarzen Rauchwolken und Flammen, die aus dem Dach des Gebäudes schossen. Der Brand des alten Bauernhauses am Dienstagnachmittag, 3. März 2026, zog viele Schaulustige an, die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die 92-jährige Isolde Ardigò verlor dabei alles: ihr gesamtes Hab und Gut und auch das Zuhause, in dem sie ihr ganzes Leben gelebt hatte.

Die Feuerwehren, die aus ganz Starzach, Hirrlingen, Rottenburg und Tübingen zu dem Brand angerückt waren, leisteten ganze Arbeit. Mithilfe von sehr viel Löschwasser hatten sie die Flammen schon nach etwa einer halben Stunde weitgehend unter Kontrolle, obwohl die zwei Etagen des Bauernhauses in Vollbrand gestanden hatten. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen nicht nur von außen, sondern auch von innen mithilfe von Atemschutzgeräten. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge der Feuerwehren inklusive Drehleiter, 69 Einsatzkräfte, das DRK und die Polizei vor Ort gewesen.

Nach Brand im Kreis Tübingen: Zukunft der 92-Jährigen ist ungewiss

Die 92-jährige Bewohnerin wurde glücklicherweise nicht verletzt, sie befand sich außerhalb des Gebäudes, als das Feuer ausbrach. Doch das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Sie verlor jedoch ihr Dach über dem Kopf sowie Kleidung, Alltagsgegenstände und Erinnerungsstücke aus einem langen Leben. Ihr Enkelsohn Mario Ardigò hat jetzt eine Hilfsaktion für sie gestartet auf der Spendenplattform Gofundme.

Am Ende blieben nur noch verkohlte Balken. Durch den Brand in Starzach verlor die alte Dame alles. Foto: Marzell Steinmetz

„Meine Großmutter lebt derzeit vorübergehend bei der Familie“, schreibt ihr Enkel Mario Ardigó in seinem Spendenaufruf. „In den nächsten Wochen wird sie zunächst in eine Einrichtung zur Kurzzeitpflege ziehen, bis geklärt ist, wie ihre Zukunft organisiert werden kann.“

Die erhofften Spenden in Höhe von 4000 Euro sollen eine neue Grundausstattung für die 92-Jährige ermöglichen: Neue Kleidung und ein Rollator sind ebenso nötig wie Gesundheitsschuhe sowie persönliche Dinge und Sachen für den medizinischen Alltagsbedarf.

Enkel zur Hilfsaktion für Seniorin: „Jede Hilfe bedeutet uns sehr viel“

Für das Haus bestehe zwar eine Versicherung, so Mario Ardigó. Der Vertrag sei jedoch über 50 Jahre alt. „Welche Schäden tatsächlich übernommen werden, ist derzeit noch unklar.“ Ihm und seiner Familie gehe es darum, seiner Großmutter Isolde nach dem schweren Verlust wenigstens etwas Sicherheit und Unterstützung zu geben, sowohl finanziell als auch seelisch. „Jede Hilfe bedeutet uns sehr viel.“ Ob der Aufruf für die 92-Jährige etwas bewirken kann?

Hilfe für 92-Jährige aus StarzachWer etwas Geld für eine neue Grundausstattung für die 92 Jahre alte Isolde Ardigò spenden möchte, kann das machen auf www.gofundme.com/f/hausbrand-zerstort-zuhause-von-92jahriger-frau.