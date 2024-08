Garage in Flammen – Feuer greift auf Wohnhaus über

Brand in Villingendorf

9 Das Auto in der Garage brennt völlig aus, die Flammen haben auf die Fassade übergriffen. Foto: Otto

Brandalarm am Freitag mitten im Wohngebiet in Villingendorf: Eine Garage steht in Flammen, das Feuer greift auf das darüberliegende Wohnhaus über.









Die Feuerwehr wird gegen 12.50 Uhr an diesem heißen Sommertag alarmiert: Im Tulpenweg ist ein Auto in der im Keller des Hauses integrierten Garage in Flammen aufgegangen.