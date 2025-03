Brand in Umspannwerk: London Heathrow nach Stromausfall wieder in Betrieb

3 Der folgenschwere Brand brach in einem von drei Umspannwerken aus. Foto: London Fire Brigade/London Fire Brigade/AP/dpa

Langsam erholt sich der Flughafen London Heathrow von dem folgenschweren Stromausfall. Heute sollen wieder etliche Flieger starten und landen. Reisende sollten aber weiter mit Verspätungen rechnen.









Link kopiert



London - Nach dem beispiellosen Stromausfall in London Heathrow läuft der Betrieb auf Europas größtem Flughafen langsam wieder an. Bereits am Freitagabend rollten einzelne Flugzeuge wieder zu den Startbahnen. Flughafenchef Thomas Woldbye sagte, man rechne damit, am Samstagmorgen "wieder vollständig in Betrieb" zu sein. Reisende sollen wie geplant zum Flughafen fahren, es gebe "keinen Grund", früher zu kommen.