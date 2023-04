Brand in Sulgen

15 Die Kriminaltechniker nehmen am Donnerstagvormittag die Ermittlungen zur Brandursache auf. Foto: Riesterer

In der Sulgener Gartenstraße sind ein Wohnwagen und ein Auto einer Nachbarin abgebrannt. Der daneben stehende denkmalgeschützte „Schulerhof“ wird von der Feuerwehr gerettet – die Fassade wird aber schwer beschädigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Das Auto war noch nicht mal zwei Jahre alt“, sagt die Sulgenerin traurig. Sie wohnt in der Gartenstraße neben dem sogenannten „Schulerhof“, etwas versteckt in zweiter Reihe hinter dem Gebäude der Sulgener Kreissparkasse. Mitten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden sie und ihr Mann von der Nachbarin, die im Stock unter ihnen wohnt, geweckt. „Sie hat nur gerufen: Es brennt! Es brennt! Wir dachten zuerst, unser eigenes Haus brennt“, erinnert sie sich und schaudert.