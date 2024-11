1 Mehr als 60 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Erzgrube im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Benekamp/ Fotolia.com

Ein Feuer in einer Schreinerei in Seewald-Erzgrube hat in der Nacht auf Sonntag hohen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand.









In einer Schreinerei in der Seestraße in Erzgrube brach in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht aus bislang ungeklärten Gründen ein Brand aus, meldet die Polizei.