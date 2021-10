1 Die Sperrung der Straße "Am Marktplatz" soll noch in dieser Woche aufgehoben werden. Foto: Pohl

Die Aufräumarbeiten nach dem Brand am Schwenninger Marktplatz laufen. Noch diese Woche soll die Straßensperrung aufgehoben werden und eine Durchfahrt wieder möglich sein.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Vor etwas mehr als drei Wochen führte ein Wohnhausbrand am Schwenninger Marktplatz zu einer Katastrophe. Damals waren mehrere Menschen von heute auf morgen ohne Wohnung gewesen. Glücklicherweise gab es unter den 17 Personen, die durch die Feuerwehr über Leitern aus dem Gebäude gerettet werden mussten, keine schwerwiegend Verletzten.

Das unbewohnte Obergeschoss ist noch immer im unveränderten Zustand, der Friseur-Salon Babylon Barber Shop im Erdgeschoss nach wie vor geschlossen. Einzig im Netto-Markendiscount nebenan hat sich in den vergangenen 24 Tagen etwas getan: Die Ware wurde ausgeräumt, denn der Betrieb wird auf dieser Ladenfläche nicht mehr aufgenommen.

Netto eröffnet wohl erst Mitte 2022

Bekanntlich plant Netto den Umzug an die Jägerstraße in Schwenningen, um dort eine modernere und größere Filiale zu eröffnen. Das werde sich laut einer Unternehmenssprecherin allerdings noch etwas hinziehen. Erst Mitte 2022 plane Netto die Eröffnung am neuen Standort. Zuvor werden die Räume, in denen bislang der türkische Supermarkt Aksa angesiedelt ist, renoviert.

Apropos türkischer Supermarkt: Dieser wird im Gegenzug an den Marktplatz ziehen. Mit Blick auf die geplante Sanierung und diverse Umbaumaßnahmen, die laut Gercek Civelek, Filialleiter des jetzigen Aksa-Supermarktes, rund zwei Monate dauern sollen, rechne man mit einer Eröffnung am Marktplatz bis spätestens Ende März.

Straße soll freigegeben werden

Deutlich früher soll sich im Bereich des Marktplatzes allerdings in Sachen Verkehr etwas tun. Demnach soll die Straßensperrung bereits in dieser Woche noch aufgehoben werden. Die Rückstände des Unglücks vom 4. Oktober, wie herunter gefallene Dachziegel, wurden jedenfalls schon vom Gehweg beseitigt. Momentan strapaziert die Sperrung am Marktplatz in Verbindung mit der gesperrten Durchfahrt der Mutzenbühlstraße, die ebenfalls in einem Hausbrand begründet ist, die Gemüter einiger Verkehrsteilnehmer erheblich. Diese Situation dürfte in den kommenden Tagen wieder besser werden.