„Brand“ in Schule: Feuerwehren aus Rust, Ringsheim und Ettenheim meistern knifflige Übung

Im Keller des August-Ruf-Bildungszentrums ist ein Feuer ausgebrochen – das war das Szenario der diesjährigen Gesamtübung in Ettenheim.
In Ettenheim stand am vorigen Samstag mit dem August-Ruf-Bildungszentrum (ARB) eine große Schule in Flammen, wenngleich dies nur für eine angesetzte Jahresgesamtübung der Feuerwehren des Südbezirks angenommen wurde. Vorbereitet wurde die regionale Gesamtübung dieses Mal vom Ettenheimer Löschtrupp. Die Übung gelang prächtig, auch wenn sich schon vorab die sonst mit teilnehmenden Wehren von Mahlberg wegen einer just parallel verlaufenden gemeinsamen Abschlussübung mit den Kippenheimer Kameraden ebenso entschuldigt hatten, wie die von Kappel-Grafenhausen wegen eines dort längst geplanten internen Ausfluges.