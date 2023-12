Brand in Schramberg: Dixiklo direkt neben Diesel-Tank abgefackelt

1 Die Feuerwehr Schramberg muss am Dienstagabend ein brennendes Dixi-Häuschen in der Landenberger Straße löschen. Foto: Riesterer

Schon von weitem war am Dienstagabend in der Landenberger Straße der Geruch von verbranntem Plastik wahrnehmbar. Unbekannte haben erneut gezündelt – und die Situation scheint langsam zu eskalieren.









„Das ist eine Sauerei, was hier abgeht.“ Der an den Ort des Geschehens geeilte Mitarbeiter der Firma Bantle aus Bösingen spricht aus, was die meisten Anwesenden denken. Erneut wurde am Dienstagabend in Schramberg gezündelt. Diesmal brannte an der inzwischen winterfest gemachten Baustelle in der Landenberger Straße ein Dixiklo. Das „pikante“ an der Sache: Direkt daneben steht ein Diesel-Tank.