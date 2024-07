Brand in Rottweil: Papiercontainer bei Mielnik geht in Flammen auf – Sorge um Gebäude

Papiercontainer bei Mielnik geht in Flammen auf – Sorge um Gebäude

Brand in Rottweil

1 Ein Papiercontainer brennt bei der Firma Mielnik. Foto: Schmidt

Der Brand eines Papiercontainers bei der Firma Mielnik versetzte die Feuerwehr in Alarmzustand.









Link kopiert



Mehrere Anrufe aufgeregter Anlieger seien gegen 14.30 Uhr in der Notruf-Zentrale entgegen genommen worden, berichtete die Feuerwehr. Sorge bereitete dabei die unmittelbare Nähe zu einem Gebäudekomplex, das Angriffsflächen für die Flammen bot. Die Feuerwehr rückte mit 13 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften an. Die Abteilung Altstadt, die als erste am Einsatzort eintraf, habe mit einer Riegelstellung zunächst das Gebäude gekühlt und im Ergebnis erfolgreich gesichert.