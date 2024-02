Gartenhütte geht in Flammen auf

Brand in Rottweil

1 Die Feuerwehr musste einen Brand in der Schramberger Straße löschen. (Symbolfoto) Foto: engel.ac - stock.adobe.com

In der Schramberger Straße steht eine Gartenhütte in Vollbrand. Warum? Das muss nun die Polizei ermitteln.









Die Polizei berichtet, dass am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, eine Zeugin über Notruf der Polizei mitgeteilt habe, dass in der Schramberger Straße eine Gartenhütte brenne. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die Laube bereits in Vollbrand.