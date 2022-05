Brand in Restaurant ausgelöst

1 Ein Zigarettenstummel liegt am Strand von Arenal auf Mallorca. Eine Zigarette hat auch einen Brand in einem Restaurant nahe des Ballermanns ausgelöst. Foto: dpa/Clara Margais

In einem Restaurant unweit des Ballermanns hat es gebrannt. Die Polizei nahm 13 deutsche Urlauber fest, die unter Verdacht stehen, das Feuer ausgelöst zu haben.















Link kopiert

Die Polizei hat auf Mallorca 13 deutsche Urlauber festgenommen, weil sie einen Brand in einem Restaurant unweit des Ballermanns ausgelöst haben sollen. Sie hätten auf dem Balkon ihres Hotels gefeiert und dabei Zigarettenkippen auf das Vordach aus Schilfrohr der Gaststätte „Why Not“ im Erdgeschoss geschnippt. Das Dach fing am Freitagnachmittag Feuer. Woher in Deutschland die Festgenommenen stammen, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der deutschen Wirtin Alice Klotz entstand etwa 150 000 Euro Schaden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die „Mallorca Zeitung“ schrieb.

Die Touristen sollten am Samstagabend einem Richter vorgeführt werden, der über das weitere Verfahren entscheiden soll. Dabei wird es auch darum gehen, ob die Urlauber den Brand absichtlich auslösten oder nur extrem fahrlässig handelten.

Derzeit wird wieder wie vor Corona wild am Ballermann gefeiert. Es gelten praktisch keine Corona-Maßnahmen mehr auf Mallorca. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Schlägereien und Diebstählen in der deutschen Urlauberhochburg.