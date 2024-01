Brand in Pfalzgrafenweiler: Kommandant Hartmut Kalmbach: „Es hätte viel schlimmer kommen können“

Nach dem Brand in der Silvesternacht, bei dem eine ehemalige Schreinerei in Pfalzgrafenweiler zerstört wurde, zieht Kommandant Hartmut Kalmbach dennoch eine positive Bilanz. Noch nie standen so viele Einsatzkräfte bereit, denen es gelang, die umliegenden Gebäude und die Jakobskirche zu schützen.