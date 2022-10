2 Einen Brand bei der Firma Hans-Jakob Rath in Pfalzgrafenweiler löschte die Feuerwehr. Foto: Feuerwehr/Kalmbach

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler um 15.33 Uhr wegen eines Brandes im Gebäude der Bioenergie in der Heinkelstraße alarmiert.















Pfalzgrafenweiler - Bei der im selben Bau beheimateten Firma Hans-Jakob Rath, war in der Kellerwerkstatt eine Absaugung in Brand geraten. Das Feuer, so Einsatzleiter Hartmut Kalmbach, Gesamtkommandant der Feuerwehr Pfalzgrafenweiler, griff auf das in diesem Bereich gelagerte Holz über und breitete sich aus.

Durch die Leitstelle war Vollalarm in der Gemeinde ausgelöst, so dass die komplette Feuerwehrtruppe von Pfalzgrafenweiler mit insgesamt 62 Einsatzkräften vor Ort war. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute durch die Wehr in Waldachtal, mit insgesamt elf Einsatzfahrzeugen, auch der Gerätewagen Atemschutz rückte, bestückt mit zusätzlichen 25 Atemschutzgeräten, zur Brandstelle vor.

Rund 30.000 Euro Schaden

Den Einsatzkräften ist es durch das schnelle Eingreifen und der großen Mannschaftsstärke gelungen, ein Übergreifen des Brandes auf die Anlagen des Biowerkes II und damit auch einen Wärme- und Energieausfall zu verhindern.

Der Bürgermeister der Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Dieter Bischoff und Kreisbrandmeister Frank Jahraus wurden seitens der Einsatzleitung informiert. Mit einem Schaufellader der Gemeinde wurde das verbrannte Material aus dem Gebäude transportiert, während das DRK mit 16 Einsatzkräften vor Ort die Feuerwehrleute mit Getränken versorgte. Ein Notarzt sowie fünf Rettungswagen waren ebenso am Einsatzort wie sechs Polizeikräfte.

Der Einsatz war um 19.30 Uhr beendet. Die geschätzte Schadenhöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Durch das Feuer wurde unter anderem eine Zuschnitt-Maschine verbrannt und es entstanden Schäden am Gebäude. Personen sind bei diesem Einsatz mit mehreren Atemschutztrupps nicht verletzt worden.