Autobatterie an Lampe war Auslöser des Brands

Feuerwehreinsatz in Oberdigisheim

1 Geschwärzt: Diese Autobatterie steht im Verdacht, der Brandherd zu sein. Foto: Jannik Noelke/Jannik Noelke

Eine unsachgemäße Elektroinstallation hat in Oberdigisheim 30.000 Sachschaden angerichtet.









Link kopiert



Mittlerweile steht fest, was die Ursache des Brandes war, der am Sonntagabend den Anbau eines Wohnhauses in der Oberdigisheimer Widumstraße zerstört und das gesamte Gebäude unbewohnbar gemacht hat: Brandherd war laut Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen eine Autobatterie, die eine Lampe mit Strom gespeist hatte – eine eher ausgefallene und keineswegs sachgerechte Form der Energieversorgung.