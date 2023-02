2 Im Dach der kleinen Garage löschten die Feuerwehrleute die Glut. Foto: Graf

Schnell gelöscht hatten die Feuerwehren Nusplingen und Meßstetten die Glut im Dach einer Besenwirtschaft beim Ringtreffen in Nusplingen.















Nusplingen - Schrecksekunde beim Ringtreffen in Nusplingen am Wochenende: In einer Garage in der Straße Hornewinkel, wo eine Besenwirtschaft eingerichtet worden war, hat ein Holzofen so starke Hitze entwickelt, dass gegen 13 Uhr Glut in der Zwischendecke der Garage entstand und sich auch entsprechender Rauch entwickelte. Die Feuerwehren Nusplingen und Meßstetten, die mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 42 Feuerwehrleuten im Einsatz waren, hatten den Brand im Dachstuhl der Garage schnell gelöscht. D das Rote Kreuz war mit sieben Helfern und drei Fahrzeugen vor Ort, doch verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.