Brand in Nagolds Berufsschulzentrum: „In der Krise sind wir einfach stabil geblieben“

27 In diesem Klassenzimmer brach der folgenschwere Brand aus. Foto: Anja Breitling

Die Schreckensnachricht kommt am 14. Januar 2024 um 5.01 Uhr. Es ist Sonntagmorgen. Es brennt in der Kaufmännischen Schule Nagold. Es ist Brandstiftung. Der Schaden geht in die Millionen. Ein Jahr später kann die Schule erst wieder zum Alltag übergehen.









Es sind unruhige Zeiten an den Nagolder Schulen rund um den Jahreswechsel 2023/2024. Sie kommen einfach nicht aus den Schlagzeilen. Immer wieder dringen Einbrecher in Schulgebäude ein. Ins OHG genauso wie in die Christiane-Herzog-Realschule oder in die Zellerschule. Unbekannte zerstören Fenster im Erdgeschoss des Nagolder Berufsschulzentrums, dort wo die Annemarie-Lindner-Schule ihr Zuhause hat. Ob es Schüsse sind, die die Scheiben zerstören oder andere Gegenstände, wird nie geklärt.