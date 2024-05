1 Die Feuerwehr eilte schnell zum Brand im Sozialkaufhaus Kreuzermarkt. Foto: Reichstein

Möglicherweise an einem großen Unglück vorbeigeschrammt sind die Bewohner der Nagolder Kreuzertalgasse. Beim Brand des Sozialkaufhauses Kreuzermarkt am Montagabend kamen keine Menschen zu Schaden.









Es ist Pfingstmontag, kurz nach 22 Uhr. Ein Spaziergänger ist an der Kreuzung Hohe Straße, Leonardstraße und Kreuzertalgasse unterwegs, als er in einem Ladengeschäft offenes Feuer bemerkt. Es ist der Kreuzermarkt, das Nagolder Sozialkaufhaus, in dem es brennt. Und in diesem Moment reagiert der Mann schnell und richtig. Er verständigt die Rettungskräfte und beginnt die Bewohner des betroffenen Hauses aus ihren Wohnungen herauszuklingeln. Die können sich alle rechtzeitig über das Treppenhaus in Sicherheit bringen. Kein Mensch kommt zu Schaden.