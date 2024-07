Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, entzündete Funkenflug eine sechs Meter hohe Thuja-Hecke.

Fassade wird beschädigt

Die Fassade und zwei Fenster des unmittelbar daneben stehenden Gebäudes wurden durch den Brand in Mitleidenschaft. Verletzt wurde niemand.

Doch es gab noch ein Opfer, denn in ungewohntem Einsatz war indes das DRK-Team: Ein Igel war aus dem brennenden Thujazaun geflüchtet und wurde von der Feuerwehr dem DRK übergeben. Die Brandwunden wurden sofort gekühlt und der Igel wurde kurze Zeit künstlich beatmet.

Stachelkleid ist verletzt

Leider war sichtbar, dass das Stachelkleid zu einem großen Teil vom Feuer verletzt wurde. Storchenbetreuer Hartmut Polet nahm die Herausforderung – und zur Weiterversorgung im Namen des Nabu auch das Tier – an und übergab es am Abend zwei Tierpflegerinnen des Tierschutzes Sulz.

Am Montag war der Igel nun in der Igelstation dort untergebracht. Die Tierärztin von Stromberg berichtete, dass der Igel wohlauf sei und in einigen Tagen wieder ausgewildert werden könne. Hier also ein großes Lob an die Tierretter und die Ersthelfer, die zur Menschenrettung alarmiert wurden.