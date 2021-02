Wohnung in Balingen nicht mehr bewohnbar

Brand in Mehrfamilienhaus

1 Die Balinger Feuerwehr hat auf Schmiden am Mittwochabend ein Wohnhaus evakuiert. (Symbolfoto) Foto: Benekamp/ Fotolia.com

Bei einem Brand in Balingen ist am Mittwochabend Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, jedoch ist die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar.

Balingen - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 20.30 Uhr in die Liegnitzer Straße. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein Wischmop aus Kunststoff offenbar durch die Hitzeentwicklung in einem daneben befindlichen Wasserboiler in Brand geraten sein.

Die Bewohner konnten die Wohnung noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 27 Einsatzkräften anrückte, selbstständig verlassen. Die restlichen Hausbewohner wurden von den Feuerwehrleuten evakuiert.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vom Rettungsdienst, der mit 13 Kräften vor Ort war, untersucht. Sie waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. Die Wohnung ist derzeit aufgrund des Rauchgasniederschlags nicht bewohnbar.