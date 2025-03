27-Jährige wurde leblos in ihrer Wohnung in Freiburg gefunden

1 In Freiburg ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. (Symbolfoto) Foto: Daniel Vogl/dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Freiburg ist es zu einem Brand gekommen. Dort wurde eine 27-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden.









Rettungskräfte haben am Samstag, 8. März, eine 27-Jährige leblos in einer Wohnung in der Schwarzwaldstraße in Freiburg aufgefunden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte um 3 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus der betroffenen Wohnung gehört und Brandgeruch im Treppenhaus festgestellt.