Brand in Mannheim: Feuer bricht in Shishabar aus – Flammen greifen auf Wohnungen über

In einer Shishabar in der Innenstadt von Mannheim bricht ein Feuer aus. Die Flammen schlagen an der Hausfassade empor. Über dem Geschäft befinden sich mehrere Wohnungen.
Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere darüberliegende Stockwerke ausgebreitet. Zwei Menschen aus dem Gebäude erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sanitäter brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zehn weitere Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes, sie blieben unverletzt.