Brand in Linach

1 Ein altes Schwarzwaldhaus in Linach ist am Samstag einem Feuer zum Opfer gefallen. (Symbolfoto) Foto: Bartler-Team

Ein mehrere hundert Jahre altes Schwarzwaldhaus in Linach ist am Samstagnachmittag ein Raub der Flammen geworden.

Furtwangen-Linach - Gegen 14.15 Uhr kam es in dem Holzhaus im Linachtal im Bereich des Schmiedshofs zunächst zu einer Rauchentwicklung. Nachdem die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte am Brandort eingetroffen waren, verstärkte sich der Rauch. In dem Haus hielt sich zu dieser Zeit niemand mehr auf.

Auf Rauchentwicklung folgt Durchzündung

Völlig überraschend, auch für die Feuerwehr, kam es wenige Minuten später in dem mehrere hundert Jahre alten Schwarzwaldhaus zu einer Durchzündung. Es entwickelte sich ein Gebäudevollbrand, so dass das Haus ein Raub der Flammen wurde.

Zusätzliche Probleme bereitete den Einsatzkräften der Wind, erklärt Jürgen Scherzinger, Kommandant der Furtwanger Feuerwehr, gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzenden Häuser übergreifen könnte. Dies konnte Scherzinger zufolge verhindert werden.

Brandursache noch unklar

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Gesamtschaden von etwa 400.000 Euro entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen und die Spurensicherung in der Brandruine dauern an.

Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Vöhrenbach, Furtwangen und Gütenbach sowie das DRK im Einsatz.