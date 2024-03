Feuer bricht in Wohnhaus in der Ortsmitte aus

Brand in Königsfeld

1 Zahlreiche Feuerwehrkräfte stehen vor dem Objekt in der Bergstraße. Foto: Roland Sprich

Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag zu einem Gebäudebrand in der Ortsmitte von Königsfeld ausrücken. Menschen kamen nicht zu Schaden, das Gebäude ist unbewohnbar.









Gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Nachbarn alarmiert, dass in einem Wohnhaus in der Bergstraße, unweit des Zinzendorfplatzes und in unmittelbarer Nähe zu einem Seniorenwohnheim, eine starke Rauchentwicklung festzustellen war.