Brand in Kehler K-Club: Disco-Kontrolle war seit vier Jahren überfällig

Nach dem Feuer im Kehler K-Club haben Sachverständige das zerstörte Gebäude auch am Dienstag noch nicht betreten können. Derweil rückt die Rolle der Stadt in den Fokus.
Bei dem Brand in Kehl am frühen Sonntagmorgen hatten sich 750 Menschen aus der Diskothek selbst in Sicherheit bringen können. Das Gebäude wurde vollständig zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf einen einstelligen Millionenbetrag – schwerer verletzt wurde niemand. Nach der ersten Erleichterung über den glimpflichen Ausgang des Brandes, rücken mit einigen Tagen Abstand zunehmend Fragen zum Brandschutz in den Vordergrund.