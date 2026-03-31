Brand in Kehler K-Club: Disco-Kontrolle war seit vier Jahren überfällig

Nach dem Feuer im Kehler K-Club haben Sachverständige das zerstörte Gebäude auch am Dienstag noch nicht betreten können. Derweil rückt die Rolle der Stadt in den Fokus.

Bei dem Brand in Kehl am frühen Sonntagmorgen hatten sich 750 Menschen aus der Diskothek selbst in Sicherheit bringen können. Das Gebäude wurde vollständig zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf einen einstelligen Millionenbetrag – schwerer verletzt wurde niemand. Nach der ersten Erleichterung über den glimpflichen Ausgang des Brandes, rücken mit einigen Tagen Abstand zunehmend Fragen zum Brandschutz in den Vordergrund.

Der Brand breitete sich in der Nacht auf Sonntag innerhalb weniger Minuten aus. Laut Polizei war das Feuer gegen 3.45 Uhr ausgebrochen, die Feuerwehr wurde um 3.46 Uhr alarmiert, als die Einsatzkräfte wenige Minuten später in der Kehler Siemensstraße eintrafen, stand der Club bereits lichterloh in Flammen.

Das deckt sich mit Berichten von Disco-Besuchern, die schilderten wie schnell die Lage im K-Club eskalierte. So war unter anderem die Rede von Flammen an der Decke. Die Polizei prüft laut eigener Aussage zudem auch Videos, die aus der Nacht des Brandes stammen sollen und auf denen pyrotechnische Sprühfontänen zu sehen seien.

Sachverständige können Brandruine noch nicht betreten

Die Suche nach der Brandursache stockt derweil. Noch laufen die Vorbereitungen für die Begehung des komplett zerstörten Clubs durch Kriminaltechniker, erläuterte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg am Dienstag. Wann die Kriminaltechniker den Brandort begehen können, sei unklar.

Ob weiteres Material eingegangen ist, was die Zeugenberichte von Flammen an der Decke stützen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Das Videomaterial werde derzeit gesichtet und analysiert. Ob ein technischer Defekt oder ein anderer Grund brandursächlich war, sei aber nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Derweil zeigen Fotos auf dem Instagram-Kanal des K-Clubs, dass dort zumindest in der Vergangenheit bei Partys Sprühfontänen zum Einsatz gekommen sein dürften.

Club-Betreiber reagiert nicht auf Kontaktversuche

Dass womöglich Pyrotechnik den Brand im Kehler K-Club ausgelöst haben könnte, weckt Erinnerungen an die Katastrophe von Crans-Montana. In dem Schweizer Skiort waren bei einem Feuer an Silvester 41 Menschen in einer Bar ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt.

Funkensprühende Partyfontänen hatten Schaumstoff an der Decke in Brand gesetzt. Schnell waren damals Versäumnisse beim Brandschutz und Behördenversagen Thema der Berichterstattung – und in Kehl?

In Baden-Württemberg ist laut einer Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau eine sogenannte Brandverhütungsschau in Diskotheken „unverzichtbare Aufgabe der unteren Baurechtsbehörde“. Sie ist demnach „in Zeitabständen von höchstens fünf Jahren durchzuführen“. Im Fall des K-Clubs lag die Verantwortung für die Kontrolle als untere Baurechtsbehörde bei der Stadtverwaltung.

Diese antwortete auf eine ausführliche Nachfrage unserer Redaktion am Dienstag relativ knapp: „Die letzte Brandverhütungsschau durch den städtischen Bereich Bauordnung im K-Club hat 2017 stattgefunden“, so Pressesprecherin Annette Lipowsky. Die festgestellten Mängel seien vom Betreiber bis 2022 beseitigt worden; darüber seien gegenüber dem Bereich Bauordnung auch die entsprechenden Nachweise geführt worden.

Club-Betreiber reagiert nicht auf Kontaktversuche

Eine erneute Brandverhütungsschau war im K-Club also rund vier Jahre überfällig. Dass Kommunen bei Kontrollpflichten hinterherhinken – etwa mangels Sachverständigen – ist derweil keine Seltenheit. Und: Ob eine frühere Kontrolle den Brand in Kehl hätte verhindern können, ist zum jetzigen Zeitpunkt freilich Spekulation. In jedem Fall wird sich die zuständige Behörde in den kommenden Tagen und Wochen unangenehmen Fragen stellen müssen.

Der Betreiber des K-Clubs reagierte bis Redaktionsschluss am Dienstagabend nicht auf Kontaktversuche unserer Redaktion. Der Franzose mit albanischen Wurzeln führt mehrere Betriebe, unter anderem auch den Kehler „Goldclub“ – ebenfalls eine Diskothek. Diese veröffentlichte in den Sozialen Medien als Werbung für eine kommende Veranstaltung einen Tag nach dem Brand ein Partyfoto, auf dem feiernde Gäste mit Sprühfontänen zu sehen sind.