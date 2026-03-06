Brand in Karlsruher Notaufnahme: Das Verfahren gegen die Klinikmitarbeiter wurde eingestellt

Ein Patient stirbt in einem Pforzheimer Krankenhaus. Den größten Teil der Verantwortung trage er selbst, heißt es vor dem Landgericht Karlsruhe. Ist damit das letzte Wort gesprochen?
Das Gerichtsverfahren um den Tod eines fixierten Patienten während eines Brands im Pforzheimer Helios-Klinikum gegen zwei Ärzte und zwei Pflegekräfte ist gegen Geldauflagen vorläufig eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger stimmten einem Vorschlag der Kammer zu. Endgültig eingestellt ist das Verfahren, wenn alle gezahlt haben.