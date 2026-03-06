Brand in Karlsruher Notaufnahme: Das Verfahren gegen die Klinikmitarbeiter wurde eingestellt

Ein Patient stirbt in einem Pforzheimer Krankenhaus. Den größten Teil der Verantwortung trage er selbst, heißt es vor dem Landgericht Karlsruhe. Ist damit das letzte Wort gesprochen?

Das Gerichtsverfahren um den Tod eines fixierten Patienten während eines Brands im Pforzheimer Helios-Klinikum gegen zwei Ärzte und zwei Pflegekräfte ist gegen Geldauflagen vorläufig eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger stimmten einem Vorschlag der Kammer zu. Endgültig eingestellt ist das Verfahren, wenn alle gezahlt haben.

Die Kammer am Landgericht Karlsruhe hat es sich nach Aussage des Vorsitzenden Richters nicht leicht gemacht. Er betonte zudem: „Was man auch sagen muss: Das ist kein Freispruch.“

Die Beschuldigten waren laut Anklage für den 58-Jährigen zuständig, der im Mai 2023 starb. Mehrere Vorschriften rund um die Fixierung sollen versäumt worden sein.

Drei Angeklagten warf die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vor, einem der Ärzte sogar Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Er wies die Vorwürfe zurück.

Qualvoller Tod mangels Überwachung

Der Patient war in einem Zimmer neben der Notaufnahme mit Gurten auf einer Liege gefesselt verbrannt: Er hatte versucht, die Gurte mit einem Feuerzeug in Brand zu setzen, um sich zu befreien. Stattdessen fingen Matratze und die Kleidung des Mannes Feuer. Das Klinikpersonal konnte die Flammen so schnell nicht löschen. Als das Feuer ausbrach, seien die beiden angeklagten Pflegekräfte in einer Zigarettenpause gewesen, hieß es.

Eingeliefert worden war der 58-Jährige mit einer Kopfplatzwunde, nachdem er auf einem Parkplatz betrunken und unter Medikamenteneinfluss stehend gestürzt war. In der Notaufnahme hatte er sich laut Anklage aggressiv verhalten, einen Drucker geworfen und eine Pflegekraft geschlagen.

Geldauflagen müssen gezahlt werden

Vorwürfe gegen weitere Mitarbeiter der Klinik waren fallen gelassen worden. Auch in dem Gerichtsverfahren zeichnete sich aus Sicht der Kammer ab, dass zumindest der Vorwurf der Freiheitsberaubung mit Todesfolge nicht haltbar wäre. Aber auch im Hinblick auf die fahrlässige Tötung betrachtete sie die Schuld jedes Einzelnen als nicht besonders schwer. Das Gericht hatte daher vergangene Woche angeregt, das Verfahren gegen die Angeklagten jeweils gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe eines Monatsgehalts einzustellen.

Der Vorsitzende sprach nun davon, dass ein Gutachten ergeben habe, dass „den überwiegenden Anteil der Verantwortung (...) der Getötete selber“ trage. Die Angeklagten haben den Patienten demnach „medizinisch richtig versorgt“. Sie müssen nun Geldauflagen in Höhe von 2300 bis 5000 Euro zahlen.

Nebenklage protestiert gegen Entscheidung

Anwalt David Schneider-Addae-Mensah, der die Frau des Opfers und auch dessen drei erwachsene Kinder als Nebenkläger vertritt, kritisierte das Vorgehen massiv.

Er kündigte straf-, dienst- und zivilrechtliche Schritte gegen die Angeklagten, das Klinikum, die Mitglieder der Schwurgerichtskammer und den Staatsanwalt an, sollte das Verfahren endgültig eingestellt werden.

Bei der angeklagten Tat handele es sich um ein Verbrechen, eine Freiheitsberaubung mit Todesfolge. „Beide Ärzte haben sich nach vorläufiger Würdigung dieses Verbrechens strafbar gemacht, die beiden Pflegerinnen der Beihilfe dazu“, erläuterte der Anwalt in einer Mitteilung. Das Gesetz erlaube eine Verfahrenseinstellung wegen „geringer Schuld“ nur bei Vergehen.

Was in der Pforzheimer Notaufnahme geschah und die Folgen

Der fatale Brand

in der Notaufnahme des Helios-Klinikums Pforzheim hat am 2. Mai 2023 einem Mann das Leben gekostet. Doch auch für die Krankenhaus-Mitarbeiter, die damals mit dem Opfer – einem Patienten in der Notaufnahme – befasst waren, ist seither alles anders. Der Mann war betrunken und aggressiv gewesen, deshalb wurde er fixiert. Der 58-Jährige hatte anschließend versucht, sich mit Hilfe eines Feuerzeugs zu befreien. Es kam zu dem für ihn tödlichen Brand.

Kurz nach dem Feuer hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass der Verdacht bestehe, dass diese Fixierung nicht rechtens und der festgeschnallte Patient nicht wie vorgeschrieben durchgängig überwacht worden war.

Die Staatsanwaltschaft

hatte zunächst gegen neun Klinikmitarbeiter ermittelt. Im April teilte die Behörde dann mit, dass sie beim Schwurgericht des Landgerichts Karlsruhe Anklage erhoben habe gegen drei Ärzte und vier Pflegekräfte. Doch die Eröffnung des Verfahrens zog sich lange hin – weil das Gericht anderweitig ausgelastet war. Erst am 29. Januar 2026 begann die Hauptverhandlung. Vor Gericht mussten sich seither vier Klinik-Mitarbeiter unter anderem wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der eigentlich letzte Verhandlungstermin war für den 19. März terminiert. vp