Brand in Kandern: Obstkisten gelöscht

1 Die Feuerwehr löschte den Brand rasch (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Auf einem Hofgut in Wollbach sind rund 35 Obstkisten in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus.







Mehrere Personen haben am Samstag gegen 20.15 bei der Integrierten Leitstelle angerufen und mitgeteilt, dass es auf einem Hofgut bei Wollbach brennen würde. Auf dem großen Hofgut brannten etwa 30 bis 35 Obstgroßkisten aus Kunststoff, die unweit einer großen Feuerschale standen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.