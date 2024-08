Brand in Jungingen: Thujahecke fängt Feuer

1 Die Feuerwehr Jungingen belüftete das Haus, in das Rauch eingedrungen war. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Am Freitagmittag, 16. August, war bei Gartenarbeiten im Junginger Heuweg eine Thujahecke in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.









Link kopiert



Bei Gartenarbeiten ist am Freitagmittag, 16. August, im Heuweg in Jungingen eine Thujahecke in Brand geraten. Wie Feuerkommandant Frank Speidel aus Jungingen auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, habe der Bewohner des Grundstücks den Brand mit einem Gartenschlauch weitgehend selbst löschen können. Deshalb konnte die Hechinger Feuerwehr, die ebenfalls vor Ort war, frühzeitig heimgeschickt werden, so Speidel.