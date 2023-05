Zu einem Brand in der historischen Innenstadt von Horb rückte die Feuerwehr am Freitag gegen 15.30 Uhr aus.

Bei einem Brand am Freitagnachmittag wurde in Horb in einem Haus auf dem oberen Marktplatz eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war es gegen 15.30 Uhr zu einem Feuer in einer Küche des Mehrfamilienhauses gekommen. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf andere Wohnungs- oder Gebäudeteile verhindert werden.

Wohnung nicht mehr bewohnbar

Da die betroffene Wohnung momentan nicht mehr bewohnbar ist, kümmert sich die Gemeinde um ein Obdach für die Betroffenen. Die Feuerwehr Horb rückte mit mehreren Fahrzeugen an, darunter das Leiterfahrzeug, mit dem sich die Helfer an der Rückseite des Hauses Zugang zu der im Dachgeschoss liegenden Wohnung verschafften.